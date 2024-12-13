رويترز عن وثيقة عثر عليها بمقر المخابرات الجوية بدمشق: في 28 تشرين الثاني أمرت قيادة قوات النظام جنودها بالجاهزية

نقلت وكالة "رويترز" عن وثيقة عثر عليها بمقر المخابرات الجوية بدمشق، أنه "في 28 تشرين الثاني أمرت قيادة قوات النظام جنودها بالجاهزية"، مشيرة الى أن "إدارة المخابرات حذرت عناصرها من عقوبات إذا لم يقاتلوا".

ونقلت عن ضباط في قوات النظام السوري السابق، انه "رغم أوامر وتهديدات بدأ عدد متزايد من الجنود والضباط في الانشقاق".