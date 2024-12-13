نقلت وكالة "رويترز" عن وثيقة عثر عليها بمقر المخابرات الجوية بدمشق، أنه "في 28 تشرين الثاني أمرت قيادة قوات النظام جنودها بالجاهزية"، مشيرة الى أن "إدارة المخابرات حذرت عناصرها من عقوبات إذا لم يقاتلوا".
ونقلت عن ضباط في قوات النظام السوري السابق، انه "رغم أوامر وتهديدات بدأ عدد متزايد من الجنود والضباط في الانشقاق".
كانت هذه تفاصيل خبر رويترز عن وثيقة عثر عليها بمقر المخابرات الجوية بدمشق: في 28 تشرين الثاني أمرت قيادة قوات النظام جنودها بالجاهزية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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