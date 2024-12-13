اشار قائد "قوات سوريا الديمقراطية"، الى أننا "نتابع الأحداث المؤسفة التي شهدتها الرقة وأي تصعيد لا يخدم إلا أعداء السلام"، مشيرا الى أن "عدو السوريين سقط ومع سقوط النظام المجرم بات الطريق ممهدا لحل مشكلاتنا بالحوار".
ولفت الى ان "الحوار الوطني الشامل هو السبيل لتحقيق تطلعات السوريين في العدالة والسلام".
كانت هذه تفاصيل خبر قائد "قوات سوريا الديمقراطية": عدو السوريين سقط ومع سقوط النظام المجرم بات الطريق ممهدا لحل مشكلاتنا بالحوار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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