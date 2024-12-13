شكرا لقرائتكم خبر عن فرنسا.. ماكرون يعلن اسم رئيس الوزراء الجديد اليوم الجمعة والان نبدء بالتفاصيل

رئيس الوزراء الفرنسي

الدمام - شريف احمد - قال مكتب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الخميس، إن ماكرون سيعلن اسم رئيس الوزراء الفرنسي الجديد اليوم الجمعة.وبعد أكثر من أسبوع بقليل من سقوط حكومة يمين الوسط برئاسة ميشيل بارنييه، سيحاول ماكرون ترشيح شخصية موحدة، رغم أن التقارير الإعلامية تفيد بأنه لا يوجد مرشح أوفر حظا.وتحدث المعلقون السياسيون بشكل كبير عن السياسي فرانسوا بايرو ذو الـ 73 عاما، الذي ينتمي إلى تيار يمين الوسط، بعد أن تشاور ماكرون مع جميع الأحزاب باستثناء أقصى اليسار واليمين في محاولة لتشكيل أوسع حكومة ممكنة.وإذا وقع الاختيار على بايرو ، سيبقى الانتظار لرؤية قدرة حليف ماكرون على تشكيل أغلبية تتمكن من الحكم ، مع توقعات بأنه قد يواجه مصيرا مشابها لبارنييه مفاوض بريكسيت السابق.كما تم طرح اسم رئيس الوزراء الاشتراكي السابق برنار كازنوف في الصحافة ، وكذلك وزير الدفاع السابق سيباستيان ليكورنو ووزيرة الشراكة مع الأقاليم واللامركزية السابقة كاثرين فوتران.ويوم الأربعاء الماضي ، أسقطت المعارضة بارنييه بعد تولى منصبه لمدة ثلاثة أشهر فقط على خلفية نزاع حول ميزانية التقشف.ويتعرض ماكرون لضغوط بسبب سقوط الحكومة بعد أن دعا إلى إجراء انتخابات مبكرة هذا العام والتي جاءت بنتائج عكسية.وطالبت أحزاب المعارضة ماكرون بتقديم استقالته وسط الأزمة السياسية والاقتصادية ، مع عدم تمرير ميزانية 2025 من قبل البرلمان، غير أن ماكرون أعلن البقاء في منصبه حتى نهاية ولايته في عام 2027.