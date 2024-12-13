الخوري: تشكيل لجنة طوارئ بشأن اللبنانيين بالسجون السورية وهناك 725 معتقلًا وفق أرقامها

أعلن وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري الخوري، "تشكيل لجنة طوارئ بشأن ملف المعتقلين اللبنانيين في السجون السورية، وهي تكثّف نشاطاتها وتتواصل مع المحرّرين".
وأوضح، في حديث لقناة الـ"MTV"، أنّ "اللجنة تبحث عن المعتقلين قبل عام 1992"، لافتاً إلى أنّه "يجب التّواصل مع المنظّمات الدولية للوصول إلى معلومات في هذا الخصوص والأمور ليست متروكة". وأكّد أنّ "معظم السّجون السوريّة فُتحت أبوابها، إلّا في حال وجود معتقلات سرّية، واللجنة ستستمع إلى اللبنانيين المحرّرين للتدقيق في أقوالهم"، مشيراً إلى أنّ "هناك 725 معتقلاً لبنانياً في السّجون السورية، وفق أرقام اللجنة".
وذكر الخوري أن "اللجنة اللبنانيّة لم تحصل من اللجنة السوريّة على أي جواب في إطار عملها منذ العام 2005 حتّى الـ2011، ورفعت تقاريرها لرئيسي الجمهوريّة والوزراء، وعندما زار الرئيس السابق ميشال عون علي مملوك كان الجواب: لا يوجد أحد".
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