مصادر "الجريدة": الجولاني ينوي الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة في سوريا

علمت صحيفة "الجريدة" الكويتيّة، من مصادر سوريّة، أنّ "زعيم "هيئة تحرير الشام" أحمد الشرع، المعروف بـ"​أبو محمد الجولاني​"، ينوي التّرشّح للانتخابات الرّئاسيّة المقبلة في ​سوريا​، الّتي قد تُجرى بعد ترتيب أوضاع المرحلة الانتقاليّة، والتّوافق على شكل الحكم، ووضع دستور جديد للبلاد".

وأشارت المصادر إلى أنّ "الجولاني كان ينوي الإبقاء على حكومة محمد الجلالي، آخر رئيس وزراء في عهد نظام بشار الأسد، وهو ما رفضه أحمد العودة قائد ما يُعرف بـ"اللواء الثامن" الّذي يتمركز في درعا، وكان مقاتلوه أوّل الواصلين إلى دمشق. وهذا السّيناريو أدّى إلى استقدام حكومة الإنقاذ برئاسة محمد البشير، الّتي كانت تحكم في إدلب؛ وتعيينها حكومة موقّتة لسوريا لثلاثة أشهر".

وأوضحت أنّه "في حال خطت سوريا باتجاه تنظيم انتخابات رئاسية، يحتاج الجولاني قبل إعلان ترشحه أن يُرفع عن لوائح الإرهاب الأميركية، فهو، بمعزل عن تصنيف جماعته منظمة إرهابية، مصنّف إرهابياً على قائمة الإرهابيين الدوليين المصنفين بشكل خاص (SDGT)، التابعة لوزارة الخارجية الأميركية، منذ عام 2013 عندما كان زعيماً لـ"جبهة النصرة"؛ الفرع الرسمي لتنظيم "القاعدة" في سوريا آنذاك".

وذكرت الصّحيفة أنّ "حاليًّا، تنهمك إدارة الشّؤون السّياسية الجديدة في سوريا، الذراع السياسية لـ"الإدارة العسكرية" التي يقودها الجولاني، في العمل على ترتيب أوضاع المرحلة الانتقالية، أو مرحلة تصريف الأعمال واستتبابها".