رئيس الباراغواي خلال إعادة نقل سفارة بلاده إلى القدس: سنقف دائمًا مع شعب إسرائيل

شدّد رئيس ​الباراغواي​ سانتياغو بينا (Santiago Peña)، خلال حفل افتتاح سفارة بلاده لدى إسرائيل، بعد نقلها من تل أبيب إلى ​القدس​ للمرّة الثّانية، بحضور رئيس الوزراء الإسرائيلي ​بنيامين نتانياهو​، على "أنّنا كنّا معكم، ونحن معكم، وسنقف دائمًا مع شعب إسرائيل".

من جهته، ادّعى نتانياهو أنّ "القدس عاصمة إسرائيل، وستبقى دائمًا، وستكون العاصمة الموحّدة لإسرائيل، ولن تتغيّر أبدًا".

وتتعامل إسرائيل مع مدينة القدس على أنّها عاصمتها الدّائمة، في حين ينظر الفلسطينيّون إلى القدس الشّرقيّة على أنّها عاصمة دولتهم المستقبليّة ذات السّيادة. وتوجد معظم السّفارات الأجنبيّة لدى إسرائيل في مدينة تل أبيب السّاحليّة.

وكانت قد نقلت الباراغواي سفارتها إلى القدس لأوّل مرّة في أيّار 2018، قبل إعادتها إلى تل أبيب مع تغيير رئيس الباراغواي.