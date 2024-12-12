"الأناضول": تركيا تعين قائما بالأعمال موقتا في سفارتها بدمشق التي ظلت مغلقة خلال الحرب السورية

أعلنت وكالة "الأناضول" للأنباء، أن "تركيا تعين قائما بالأعمال موقتا في سفارتها بدمشق التي ظلت مغلقة خلال الحرب السورية".

وكانت قد أغلقت تركيا سفارتها في آذار 2012 بسبب "تدهور الأوضاع الأمنية في سورية".

هذا وأعلن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، الثلاثاء أن "أنقرة ستنتظر إلى حين تتوفر الشروط لفتح سفارة في دمشق.

وقال ردا على أسئلة الصحافيين حول هذه المسألة "سندرس الأمر. وسننتظر حتى تتوفر الشروط المناسبة".

وكان قد أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان الإثنين إعادة فتح معبر حدودي مغلق منذ 2013 لعودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم.