شكرا لقرائتكم خبر عن المستقلين الجدد: تصريحات نتنياهو بشأن سوريا تنسف كل القرارات الدولية والان مع تفاصيل الخبر

أكد حزب المستقلين الجدد برئاسة الدكتور هشام عناني، أن تصريحات نتنياهو عن أن الجولان أرض إسرائيلية للأبد خطيرة وتنسف كل القرارات الدولية بهذا الشأن.

وقال الدكتور هشام عناني رئيس الحزب إن ماتقوم به إسرائيل من سياسة حرق الأرض بتدمير مواقع الجيش السوري وبنيته التحتية من خلال طلعات جوية مستمرة هو أمر في منتهى الخطورة تهدف منه اسرائيل بنزع سلاح سوريا.

وأضاف عناني أن قيام إسرائيل بالاستيلاء علي جبل الشيخ واحتلال مناطق آخرى داخل الأراضى السورية، تؤكد أن إسرائيل عازمة علي تثبيت وضعها في سوريا عسكريا لمدة طويلة بدعم أمريكي.

وأوضح الدكتور حمدي بلاط نائب رئيس الحزب أن ما تقوم به إسرائيل سيحتاج إلى سنوات طويلة لإعادة بناءه ويخلق بيئة مشجعة للصراع الذي لن ينتهي بمنتصر في غياب الجيش السوري والذي ستحاول إسرائيل منع إعادة بناءه.



وأكد الحزب دعمه لموقف الدولة المصرية الرافض لتمدد الاحتلال الإسرائيلي في سوريا وتقسيمها.