تجهيز مستقبل وطن لـ 1000 عروسة رسالة لتعزيز الشراكة مع المجتمع المدنى

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التنمية المحلية: تجهيز مستقبل وطن لـ 1000 عروسة رسالة لتعزيز الشراكة بين مؤسسات الدولة ومجتمعها المدنى

قالت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية،أن الحفل الذى ينظمه حزب مستقبل وطن لتجهيز 1000 عروسة هو رسالة لأهمية الشراكة بين مختلف مؤسسات الدولة ومجتمعها المدنى، لتحقيق التكافل الاجتماعي وتوفير حياة كريمة للأسر المصرية، متابعة:" تجهيز ألف عروسة نموذج مشرف للتعاون المثمر بين الدولة وأحزابها الوطنية، وخير دليل على أننا نسير معنا لتحقيق التنمية الشاملة، موجهة الشكر لكل من ساهم فى هذا الحفل المشرف، ومؤكدة دعم الوزارة الكامل لمثل هذه المبادرات التى تستهدف تحسين حياة المواطنين.

ووجهت عوض، الشكر لقيادات حزب مستقبل وطن على المبادرة الكبيرة التي دشنها الحزب لتجهيز ألف عروسة، موجه الشكر لكل قيادات الحزب، لما يبذلونه من جهد تعزيز العمل الوطنى.

وزيرة التضامن: تجهيز مستقبل وطن 1000 عروسة أدخل البهجة والسرور على بنات مصر

من ناحيتها قالت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعى، إن مبادر فرحة ولادنا لحزب مستقبل وطن، لتجهيز 1000 عروسة من أبناء محافظة الجيزة، من المبادرات العظيمة، مؤكدة: أن رسالة العرائس لرئيس الجمهورية بأنهم لن ينسوا أن جهازهم كان من خلال مبادرة و هدية من رئيس الجمهورية.

ووجهت وزيرة التضامن الاجتماعى، الشكر لقيادات حزب مستقبل وطن على مثل هذه المبادرة، متابعة" المبادرة أدخلت الفرح والسرور على بنات مصر، وأن الوزارة تقف مع كل من يطبطب على بنات مصر، وان رئيس الجمهورية داعم لبنات وسيدات مصر".

وزير الشباب والرياضة يشيد بمبادرة مستقبل وطن لتجهيز 1000 عروسة

فى حين قال الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة،:" إن مصر تطبطب على ولادها، وذلك من خلال مبادرة حزب مستقبل وطن الخاصة بتجهيز 1000 عروسة بمحافظة الجيزة".

ووجه الشكر لقيادات الحزب على مبادرة فرحة ولادنا لتجهيز 1000 عروسة، مؤكدا ان القيادة السياسية داعمة لملف الرعاية والحماية الاجتماعية، لافتا إلى أن الوزارة خير داعم لمثل هذه المبادرات العظيمة التى تستهدف تضافر جهود الدولة فى ملف الرعاية والحماية الاجتماعية.

أحمد عبد الجواد: نثق فى قيادة الرئيس السيسى الحكيمة في إدارة جميع الأوضاع والتحديات وتحقيق صالح الوطن

وقال النائب أحمد عبد الجواد، نائب رئيس حزب مستقبل وطن والأمين العام، إن هناك جهود كبيرة من قبل حزب مستقبل وطن على أرض الواقع الهدف منها فى المقام الأول تعزيز التواجد فى الشارع المصري، مع المواطنين على أرض الواقع، متابعا:" هناك جهود غير منقطع من قبل أعضاء الحزب لتنفيذ رؤية الحزب الداعمة لمؤسسات الدولة المصرية للوقوف إلى جانب جميع أبناء الوطن".

وتابع:" اليوم ونحن بصدد الإعلان عن واحدة من الفعاليات الخدمية التى يقوم بها الحزب فى جميع أنحاء الجمهورية، متوجها بالتهنئة للمستفيدين من مبادرة فرحة ولادنا، وتجهيز الحزب لـ 1000 عروسة بمحافظة الجيزة، الفعالية تأتى فى إطار التزام الحزب بدعم دور الدولة فى مجال تعزيز الحماية الاجتماعية، وهو الدور الذي أرسى الرئيس عبد الفتاح السيسى قواعده قبل 10 سنوات، وتضافرت به جهود مؤسسات الدولة مع المجتمع المدنى لتحقيق حياة كريمة للمجتمع المصري.

وأكد عبد الجواد:" تأتي فاعلية اليوم والحزب قطع خطوات مهمة على طريق عمله السياسي والمجتمع، لعمل المتسم بالتناغم فى كل بقعة على أرض مصر، مستهدفين مصلحة المواطن المصري فى المقام الأول، وإلى جانب الدور التشريعى والرقابى لأعضاء الحزب، يواصل الحزب دوره كقناة اتصال سياسي بين المواطن والحكومة، لحل أية مشكلات يواجهها المجتمع، وترجمة مقترحات المواطنين برامج وخطط عمل، فضلا عن قيام الحزب لتكثيف نشاطه الخدمى والمجتمع مؤخرا والتى على رأسها افتتاح فعاليات الدورة 23 لمعرض صنع فى دمياط، فى إطار دور الحزب لدعم المشروعات الصغيرة، وتوزيع المواد الغذائية على أهالينا، وتنظيم القوافل الطبية، ومبادرة مشوارك علينا لتوفير وسائل الانتقال لشباب الجامعات، وبرنامج ريادة، ومبادرة شبابنا، الذى يقوم الحزب من خلالها توفير 100 ألف فرصة عمل، مبادرة شتاء دافئ، ودفع المصروفات الدراسية لغير القادرين، والآن يتم التجهيز لسداد ديون صغار المزارعين للبنك الزراعى،".

واستكمل عبد الجواد:" هذه عناوين رئيسية للحزب خلال الشهرين السابقين، وخلال المرحلة هناك تطورات مهمة، وإطلاق مبادرات جديدة لدعم جهود التنمية الشاملة التي تقوم بها مؤسسات الدولة المصرية، حزب مستقبل وطن يدرك حجم التحديات التى تواجه الدولة فى ظل الأوضاع الإقليمية، يثق تمام الثقة فى قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، الحكيمة القادرة على إدارة جميع الأوضاع والتحديات وتحقيق صالح هذا الوطن، متابعا:" كلنا معاك يا سيادة الرئيس وربنا يعينك على المسؤولية".



جاء ذلك خلال احتفالية أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة الجيزة، الخاصة بتجهيز 1000 عروسة من بنات المحافظة.

حضر الاحتفالية، مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعى، الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، النائب أحمد عبد الجواد عضو مجلس الشيوخ والأمين العام والنائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، علاء عابد، رئيس لجنة النقل، ونائب رئيس الحزب، الدكتور محمد سعفان، أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة الجيزة، محمدالجارحي، حسام المندوة، محمد سلطان، والنائب عمرو القطامى، النائب محمد كمال مرعى، رئيس لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، والنائب محمد السلاب، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، عبد الهادي، القصبى، رئيس لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، النائبة هند رشاد، أمين سر لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، والفنانة نشوى مصطفى، وعدد من قيادات الحزب، ويقدم الحفل الإعلامية هبة جلال.