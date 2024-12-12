شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس حزب الجيل: مصر حريصة على تطوير علاقاتها مع كافة دول الاتحاد الأوروبى والان مع تفاصيل الخبر

قال ناجي الشهابى، رئيس حزب الجيل الديمقراطي، إن الجولة الأوروبية التي قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي شملت الدنمارك والنرويج وأيرلندا، ساهمت في تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية مع الدول الثلاث، مشيرا إلى أن الجولة أكدت أن مصر فى عهد الرئيس السيسى منفتحة على كل دول القارة الأوروبية وليس فقط على الدول الكبرى مثل ألمانيا وفرنسا، وإيطاليا وإسبانيا وبريطانيا، وأنها حريصة على تعزيز علاقاتها مع الدول الداعمة لمبادئ العدل والسلام، وخاصة الداعمة للقضية الفلسطينية.

وأضاف "الشهابي"، أن مصر حريصة على تطوير العلاقات السياسية والاقتصادية والتجارية مع كافة دول الاتحاد الأوروبية، فضلا عن توطيد الشراكات الدولية فى ظل التحديات الاقتصادية العالمية وسعيها الى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية لدعم الاقتصاد المصري وتعزيز مكانة مصر كمحور اقتصادي واستثماري رئيسي فى منطقة الشرق الأوسط ، تسهم فى تعزيز التعاون فى مجالات حيوية مثل الصناعة والتكنولوجيا والطاقة المتجددة والنقل والبنية التحتية والاقتصاد الاخضر وفتح الباب للصادرات .

وتابع رئيس حزب الجيل، أن عدالة القضية الفلسطينية وإدانة الحرب الوحشية لجيش الاحتلال الإسرائيلي على أهلنا فى غزة ووقفها وإحلال والأمن السلام فى المنطقة لم تغب عن جدول أعمال الرئيس عبد الفتاح السيسي وكانت حاضرة في كل اجتماعاته مع نظرائه من قادة الدول الثلاث ورؤساء البرلمانات ، لافتا إلى أن جولة الرئيس الأوربية، حملت رسالة مهمة بأن مصر تعمل جاهدة لحشد الجهود الدولية لتحقيق السلام والاستقرار بالمنطقة، كما سلطت الضوء على جهود مصر للتوصل إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتقديم المساعدات الإنسانية للفلسطينيين وكذلك تطورات الأوضاع في لبنان وسوريا .