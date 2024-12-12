الكتيبة الكورية باليونيفيل ناقشت مع رؤساء بلديات تلبية احتياجات السكان العائدين إلى قراهم

استضافت الكتيبة الكوريّة التّابعة للقطاع الغربي في قوّات "اليونيفيل" جنوب الليطاني، رؤساء البلديّات في منطقة عمليّاتها، في لقاء تحت عنوان "هل يمكنكم إخبارنا بما يحتاجه السّكان العائدون إلى قراهم؟"، وناقشت معهم تنفيذ عمليّات مدنيّة تلبّي احتياجات السّكان الّذين عادوا إلى قراهم، بعد توقيع اتفاق وقف إطلاق النّار.

حضر الاجتماع قائد الكتيبة العقيد يو جونغيون وأفراد من الكتيبة، بالإضافة إلى رؤساء بلديّات خمس قرى هي: برج رحال، العباسية، طيردبا، الشبريحا والبرغلية، وتضمّنت فعاليّات اللّقاء جلسة حوارية، مأدبة غداء، ثم جلسة نقاش رسمي.

وأسفرت النّقاشات بين المشاركين، عن خطّة لتنفيذ العمليّات المدنيّة على ثلاث مراحل: في الأولى، سيتمّ ترميم المنشآت العامّة الّتي تضرّرت من الغارات الجوّيّة، مثل مباني البلديّات والمدارس. في المرحلة التّالية، ستتمّ دراسة استعادة المرافق الأساسيّة، مثل تركيب ألواح الطّاقة الشّمسيّة. أمّا في المرحلة الثّالثة، فستستأنف الكتيبة تنفيذ عمليّات مدنيّة دوريّة تشمل توفير خدمات تعليميّة، مثل دورات اللّغة الكوريّة والتايكوندو، بالإضافة إلى تقديم الدّعم الطبّي للسّكان.

وأعرب يو جونغيون خلال اللّقاء، عن أمله في أن "تتحسّن حياة سكان القرى في المستقبل".

بدوره، عبّر رئيس بلدية العباسية علي عز الدين عن امتنانه، مشيرًا إلى أنّ "وجود الكتيبة الكورية يمنح السّكان شعورًا بالاستقرار والطّمأنينة"، لافتًا إلى "أنّنا نتطلّع إلى استمرار دعمكم لتحسين الظّروف الصّعبة".