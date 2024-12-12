"القوات": لتتحمل الدولة مسؤولياتها وتقوم بالمساعي لكشف مصير المصور المخطوف سمير كساب

ذكّرت الدّائرة الإعلاميّة في "حزب القوات اللبنانية"، بـ"قضيّة المصوِّر سمير كساب، الّذي كان قد خُطف في 15 تشرين الأوّل 2013 في ريف حلب في سوريا"، مشدّدةً على "ضرورة الكشف عن مصيره بعد سقوط نظام الأسد، وسقوط كذبه بعدم وجود معتقلين لبنانيّين في سجونه".
وطالبت في بيان، الدولة اللبنانية بـ"تحمّل مسؤوليّاتها والقيام بكلّ ما يلزم من الاتصالات والمساعي والزّيارات، للكشف عن مصير الزّميل سمير كساب، كما متابعة مصير كلّ لبناني من أجل تطمين عائلاتهم على مصيرهم".
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