"القوات": لتتحمل الدولة مسؤولياتها وتقوم بالمساعي لكشف مصير المصور المخطوف سمير كساب

ذكّرت الدّائرة الإعلاميّة في "​حزب القوات اللبنانية​"، بـ"قضيّة المصوِّر ​سمير كساب​، الّذي كان قد خُطف في 15 تشرين الأوّل 2013 في ريف حلب في ​سوريا​"، مشدّدةً على "ضرورة الكشف عن مصيره بعد سقوط نظام الأسد، وسقوط كذبه بعدم وجود معتقلين لبنانيّين في سجونه".

وطالبت في بيان، ​الدولة اللبنانية​ بـ"تحمّل مسؤوليّاتها والقيام بكلّ ما يلزم من الاتصالات والمساعي والزّيارات، للكشف عن مصير الزّميل سمير كساب، كما متابعة مصير كلّ لبناني من أجل تطمين عائلاتهم على مصيرهم".