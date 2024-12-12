حمية: مركز جرف الثلوج في عيناتا يعمل على فتح الطريق وتسهيل مرور السيارات العالقة

أكّد وزير الأشغال العامّة والنّقل في حكومة تصريف الأعمال ​علي حمية​، أنّ "مركز جرف الثلوج في عيناتا التّابع لوزارة الأشغال العامة والنّقل، يعمل على فتح الطّريق وتسهيل مرور السّيّارات العالقة كما إنقاذ المواطنين، رغم الظّروف المناخيّة القاسية".

وشدّد في تصريح، على أنّ "​وزارة الأشغال العامة والنقل​ تناشد المواطنين التّقيّد بإرشادات قوى الأمن الدّاخلي، وعدم سلوك الطّرقات الجبليّة خلال العواصف، حفاظًا على سلامتهم".