حمية: مركز جرف الثلوج في عيناتا يعمل على فتح الطريق وتسهيل مرور السيارات العالقة

أكّد وزير الأشغال العامّة والنّقل في حكومة تصريف الأعمال علي حمية، أنّ "مركز جرف الثلوج في عيناتا التّابع لوزارة الأشغال العامة والنّقل، يعمل على فتح الطّريق وتسهيل مرور السّيّارات العالقة كما إنقاذ المواطنين، رغم الظّروف المناخيّة القاسية".
وشدّد في تصريح، على أنّ "وزارة الأشغال العامة والنقل تناشد المواطنين التّقيّد بإرشادات قوى الأمن الدّاخلي، وعدم سلوك الطّرقات الجبليّة خلال العواصف، حفاظًا على سلامتهم".
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