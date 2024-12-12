أعلن وزير النقل بالحكومة الانتقالية في سوريا، أن "العمل مستمر لتجهيز وترتيب إجراءات عمل المعابر الحدودية مع دول الجوار"، لافتا الى اننا "جهزنا مطار حلب الدولي وسنعلن عن موعد تشغيل مطاري دمشق وحلب خلال أيام".
ولفت الوزير، الى اننا "نعمل على تجهيز المطارات المدنية لاستقبال وإقلاع الطائرات".
كانت هذه تفاصيل خبر وزير النقل بالحكومة الانتقالية في سوريا: العمل مستمر لتجهيز وترتيب إجراءات عمل المعابر الحدودية مع دول الجوار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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