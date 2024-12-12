وزير النقل بالحكومة الانتقالية في سوريا: العمل مستمر لتجهيز وترتيب إجراءات عمل المعابر الحدودية مع دول الجوار

أعلن وزير النقل بالحكومة الانتقالية في سوريا، أن "العمل مستمر لتجهيز وترتيب إجراءات عمل المعابر الحدودية مع دول الجوار"، لافتا الى اننا "جهزنا مطار حلب الدولي وسنعلن عن موعد تشغيل مطاري دمشق وحلب خلال أيام".

ولفت الوزير، الى اننا "نعمل على تجهيز المطارات المدنية لاستقبال وإقلاع الطائرات".