القناة 12 الإسرائيلية: جمع 600 توقيع لرؤساء سلطات محلية وأعضاء في الليكود لتشجيع نتانياهو على إبرام صفقة تبادل

أفادت القناة 12 الإسرائيلية، عن "جمع 600 توقيع لرؤساء سلطات محلية وأعضاء في الليكود، لتشجيع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو على إبرام صفقة تبادل".

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