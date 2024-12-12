وجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، رسالة الى الشعب الإيراني، قائلاً "طغاتكم استثمروا 30 مليار دولار لدعم الأسد وبعد 11 يوما من القتال انهار نظامه".

كانت هذه تفاصيل خبر نتانياهو في رسالة للشعب الإيراني: طغاتكم استثمروا 30 مليار دولار لدعم الأسد وبعد 11 يوما من القتال انهار نظامه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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