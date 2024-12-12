كيربي: سوليفان بحث مع نتانياهو الوضع في سوريا وووقف إطلاق النار في لبنان وغزة

أشار منسق مجلس الأمن القومي للاتصالات الاستراتيجية في البيت الأبيض جون كيربي، الى أن "سوليفان بحث مع نتانياهو الوضع في سوريا وووقف إطلاق النار في لبنان وغزة، ونحن سنواصل جهودنا من أجل التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة".

ولفت كيربي، الى أن "سوليفان سيتوجه للدوحة والقاهرة لمواصلة المباحثات من أجل التوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة، ومجموعة الدول السبع ستناقش غدا الوضع في الشرق الأوسط وتقديم المساعدات لأوكرانيا".

وذكر أنه "لم تكن لدينا مؤشرات على أن ترافيس تيمرمان كان في سوريا ونعمل على تحديد هويته، ونتواصل مع جهات داخل وخارج سوريا من أجل الحصول على أكبر قدر من المعلومات حول أوستن تايس".