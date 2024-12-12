شكرا لقرائتكم خبر عن حزب مستقبل وطن ينظم احتفالية لتجهيز 1000 عروسة بالجيزة والان مع تفاصيل الخبر

بدأت منذ قليل احتفالية أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة الجيزة، الخاصة بتجهيز 1000 عروسة من بنات المحافظة.



يحضر الاحتفالية، مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعى، الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، النائب أحمد عبد الجواد عضو مجلس الشيوخ والأمين العام والنائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، علاء عابد، رئيس لجنة النقل، ونائب رئيس الحزب، الدكتور محمد سعفان، أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة الجيزة، محمدالجارحي، حسام المندوة، محمد سلطان، والنائب عمرو القطامى، النائب محمد كمال مرعى، رئيس لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، والنائب محمد السلاب، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، عبد الهادي، القصبى، رئيس لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، النائبة هند رشاد، امين سر لجنة الثقافة والغعلام بمجلس النواب، والفنانة نشوى مصطفى، وعدد من قيادات الحزب، ويقدم الحفل الإعلامية هبة جلال.



وتأتي الاحتفالية، في إطار السياسة العامة لحزب مستقبل وطن الداعمة لمؤسسات الدولة المصرية من خلال إطلاق مبادرات وتنظيم فاعليات تلبي احتياجات المواطنين في مختلف المجالات وتعزيزًا للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة".



الجدير بالذكر أن النائب عبد الوهاب خليل، أمين تنظيم المحافظة نائب رئيس الهيئة البرلمانية للحزب، أكد أن الاحتفالية ك ضمن حزمة مبادرات تستهدف في المقام الأول دعم الفئات الأولى بالرعاية، كاشفًا أنه تم شراء كافة الأجهزة الخاصة بالعرائس والتي شملت (غسالات - بوتاجازات - ثلاجات - شاشات تليفزيون).



ووجه أمين المحافظة وأمين التنظيم، الشكر والتحية للمتبرعين بإقامة الاحتفالية وهم النائب علاء عابد نائب رئيس الحزب والنائب عادل ناصر الأمين العام المساعد للحزب والنائب نادر الخبيري والنائبة صبورة السيد والنائب عمرو عكاشة والنائب خالد طايع الأمناء المساعدين للحزب بالجيزة والنائب عمرو القطامي أمين المجالس المحلية بالمحافظة والنائب محمد سلطان أمين العلاقات العامة والنائب فرج فتحي والنائب حازم عويان والنائب طارق سعيد والنائب وليد المليجي أعضاء الهيئة البرلمانية للحزب وأحمد عبد الكافي أمين المشروعات وهبه الشنراوي عضو هيئة مكتب أمانة المحافظة.