إتفاقية تعاون بين الجامعة الأنطونية وبلدية زغرتا - إهدن

وقّعت الجامعة الأنطونية بشخص رئيسها الأب ميشال السّغبيني إتفاقية تعاون مع بلدية زغرتا-إهدن، بشخص رئيسها بولس الغزال معوض، في حرم الجامعة الأنطونية في مجدليا، في حضور الأمين العام للجامعة الأب زياد معتوق، ونائب رئيس للتنمية البشرية المتكاملة الأب جان العلم، مدير فرع مجدليا الأب ماجد مارون، وأعضاء من البلدية، ورئيس دير مار سركيس وباخوس الأب زكّا القزّي.

هذه الإتفاقية ترتكز على إعداد برنامج تطوير مناطقي يهدف إلى جعل المنطقة صديقة للبيئة، وأكثر ذكاءًا من خلال المشاريع المتطورة التي تطرحها، وأكثر نشاطًا من خلال توجّهها إلى كافة شرائح المجتمع.

وأكد الأب السّغبيني، أن "هذا المشروع هو من ضمن رسالة الجامعة، وهو يهدف من جهة الى تشجيع طلابها من أجل إيجاد فرص عمل، ومن جهة أخرى الى تقديم خدمة للمجتمع إن في زغرتا أو إهدن، لافتًا الى أن الإطار لورقة التفاهم يساعد أبناء المنطقة للعيش بشكل سليم جسديًّا، عقليًا وروحيًّا".

بدوره، أمل معوّض في أن تكون هذه الإتفاقية خطوة مهمّة وأساسية تجاه المنطقة، لتحويل إهدن الى منطقة سياحية ترفيهية رياضية.

هذا وعرض عميد كليّة العلوم الرياضية في الجامعة أنطونيو سوتو لأهمية هذا المشروع، ولنقاطه ومراحل تطبيقه بالتعاون مع البلدية. مشيرًا الى أن هذه الإتفاقيّة ترتكز على وضع معايير حديثة تحفظ جودة المنشآت والقاعات الرياضية وتتميّز بإطلاق المركز الجامعي للمهن الجبليّة Campus des métiers de la montagne، الذي سيساهم بفضل الدورات التدريبة إلى زيادة مهارات السكان لتمكينهم من البقاء والاستثمار في منطقتهم.