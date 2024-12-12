الجيش يعلن تسلّم الشحنة الثانية من هبة الوقود القطرية

اعلنت قيادة الجيش في بيان، انه"تسلّمت الشحنة الثانية من هبة الوقود التي قدمتها دولة قطر وصندوق قطر للتنمية، بهدف دعم قدرات المؤسسة العسكرية لمواجهة الصعوبات في المرحلة الراهنة".

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