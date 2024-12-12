استقبل رئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة رئيس أركان هيئة الأمم المتحدة لمراقبة الهدنة "UNTSO" اللواء باتريك غوشا يرافقه رئيس مكتب الإتصال في بيروت التابع لهيئة الأمم المتحدة لمراقبة الهدنة المقدم ديتر باشمان وعضو فريق التحليل التابع للهيئة طوني بولغر ، بحضو المستشار الإعلامي للرئيس بري علي حمدان ، حيث جرى إستعراض لتطورات الأوضاع والمستجدات في لبنان والمنطقة إضافة إلى مهام وجهود البعثة الأممية.
كما تابع بري اوضاع شركة طيران الشرق الاوسط "الميدل ايست" والظروف التي عملت بها الشركة الوطنية لتأمين ديمومة التواصل بين لبنان والعالم الخارجي طيلة فترة العدوان الاسرائيلي على لبنان وذلك خلال استقباله المدير العام رئيس مجلس ادارة طيران الشرق الاوسط محمد الحوت.
وهنا بري ادارة الشركة وجميع العاملين فيها على عطاءاتهم وتفانيهم خلال تلك الفترة.
كانت هذه تفاصيل خبر بري تابع التطورات والمستجدات خلال لقائه رئيس أركان هيئة الأمم المتحدة لمراقبة الهدنة ومحمد الحوت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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