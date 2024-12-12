استقبل رئيس حزب الكتائب اللبنانية سامي الجميّل النائب فريد البستاني في مقره في بكفيا، بحضور عضو المكتب السياسي المحامية ريتا بولس وجرى البحث في الاستحقاق الرئاسي وآخر المستجدات على الساحة .

كانت هذه تفاصيل خبر رئيس الكتائب بحث وفريد البستاني في آخر التطورات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.