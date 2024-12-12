المفتي دريان استقبل وفد جمعية "بيروت للتنمية" ومجلس عمدة هيئة الإغاثة والمساعدات الإنسانية

استقبل مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى، رئيس جمعية "بيروت للتنمية" أحمد هاشمية مع عدد من المديرين العامين في بيروت، وتم التداول في أوضاع مؤسسات الدولة وتفعيل عملها لما فيه خدمة اللبنانيين جميعا،

واكد المجتمعون "تعزيز مفهوم الدولة والنهوض بمؤسساتها في المرافق كافة ليعود لها دورها الطبيعي في احتضان العقبات التي يعانيها المواطن، وإيجاد الحلول المناسبة والسريعة لكل المعوقات التي عانت وتعانيها المؤسسات الرسمية، بسبب الظروف الصعبة التي مر بها لبنان في الاعوام الأخيرة".

ثم استقبل مجلس عمدة هيئة الإغاثة والمساعدات الإنسانية التابعة لدار الفتوى برئاسة محمد خالد سنو، وعرض معهم شؤون الهيئة وضرورة تكثيف خدماتها للعائلات المحتاجة والمتعففة، سواء كان ذلك في العاصمة بيروت أو في بقية المناطق اللبنانية.

واكد سنو أن "الهيئة بناء على توجيهات سماحته، تنشط في كل المناطق لتلبية ما امكن من الحاجات الإغاثية في الوقت الذي تحتاج فيه الهيئة الى كل الأيادي الخيّرة لدعمها ومساندتها لاستكمال مسيرتها الإنسانية والاجتماعية للمواطنين اللبنانيين الذين قست عليهم ظروف الحياة"، و ابلغ المفتي دريان "مدى ازدياد ثقة الدول الأوروبية المانحة بهيئة الإغاثة بناء على عملها الفاعل على الساحة اللبنانية".