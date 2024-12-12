البابا فرنسيس يستقبل الرئيس الفلسطيني في الفاتيكان

استقبل البابا فرنسيس الذي زاد من انتقاداته لحملة إسرائيل العسكرية في غزة، رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية محمود عباس متطرقا معه إلى الوضع الإنساني في القطاع الفلسطيني المحاصر. وخلال اللقاء الذي استمر نصف ساعة بدا الرجلان اللذان سبق أن التقيا مرات عدة مبتسمين ويدا بيد وتطرقا إلى السلام وتبادلا الهدايا، على ما أظهرت لقطات بثها الفاتيكان.
والتقى الرئيس الفلسطيني بعد ذلك أمين سر الفاتيكان والمسؤول الثاني فيه بييترو بارولين، فضلا عن وزير خارجية الفاتيكان المونسنيور غالاغر.
وشملت المباحثات تحرك الكنيسة "للمساعدة إزاء الوضع الخطر جدا في غزة" و"وقف إطلاق النار" و"الافراج عن كل الرهائن" و"أهمية التوصل إلى حل الدولتين من خلال الحوار والدبلوماسية حصرا".
وأتى اللقاء بعد أيام من نشر صورة تظهر البابا فرنسيس يصلي أمام مغارة بمناسبة عيد الميلاد في الفاتيكان يرقد فيها المسيح على مذود مغطى بكوفية فلسطينية.
وأثارت الصورة احتجاجا من جانب سفارة إسرائيل لدى الكرسي الرسولي الذي طالب بإزالة الكوفية على ما أفادت مصادر دبلوماسية وأخرى في الفاتيكان وكالة "فرانس برس".
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