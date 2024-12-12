أكد وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل، أنه "من المهم أن نقيم علاقات مع السلطات الجديدة في سوريا"، لافتاً الى أنه "علينا المطالبة بتحول التحرك العسكري في سوريا إلى مسار سياسي يضمن حقوق الإنسان".

كانت هذه تفاصيل خبر وزير الخارجية الإسباني: من المهم أن نقيم علاقات مع السلطات الجديدة في سوريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.