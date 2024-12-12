حماس ترحب بتصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة على وقف إطلاق النار في غزة

رحّبت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" بتصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة لصالح وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في غزة، وهي دعوة تبقى رمزية بعدما فرضت الولايات المتحدة الفيتو على نص مماثل في مجلس الأمن.
واشارت الحركة في بيان، الى اننا "نرحّب باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة، وبتأييد مئة وثمان وخمسين دولة؛ قرارا يطالب بوقف إطلاق النار في غزة، وتمكين السكان المدنيين في القطاع من الوصول الفوري إلى الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية، ويرفض أي مسعى لتجويع الفلسطينيين".
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