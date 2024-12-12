ميقاتي: الغدر الاسرائيلي الموصوف في الخيام يخالف كل التعهدات التي قدمتها  الجهات التي رعت اتفاق وقف النار وهي اميركا وفرنسا

اشار رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي في بيان، الى انه لم تمر اربع وعشرون ساعة على بدء الجيش الانتشار في منطقتي الخيام ومرجعيون تطبيقا لقرار وقف اطلاق النار حتى عاود العدو الاسرائيلي استهداف بلدة الخيام بغارة ادت الى سقوط شهداء وجرحى.

وشدد ميقاتي على إن هذا الغدر الموصوف يخالف كل التعهدات التي قدمتها الجهات التي رعت اتفاق وقف النار وهي الولايات المتحدة الاميركية وفرنسا، والمطلوب منهما تقديم موقف واضح مما حصل ولجم العدوان الاسرائيلي.

واعتبر بان هذه الخروقات المتمادية برسم لجنة المراقبة المكلفة الاشراف على تنفيذ وقف اطلاق النار والمطلوب منها معالجة ما حصل فورا وبحزم ومنع تكراره.