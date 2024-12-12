تقرير لوكالة الطاقة الذرية: إيران تقبل تشديد الرقابة على منشأة فوردو النووية

ذكر تقرير لوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة، اطلعت عليه "رويترز"، أن إيران قبلت تشديد رقابة الوكالة على منشأة فوردو النووية، بعد أن سرعت على نحو كبير تخصيب اليورانيوم بما يقترب من الدرجة المطلوبة لصناعة أسلحة.
وذكرت الوكالة في التقرير السري إلى الدول الأعضاء، "وافقت إيران على طلب الوكالة بزيادة وتيرة وكثافة تدابير الرقابة في منشأة فوردو لتخصيب الوقود وتسهيل تطبيق هذا النهج الرقابي".
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