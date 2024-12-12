شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى: تحقيق 9.7 مليار دولار عوائد تصديرية زراعية يعكس الثقة فى المنتج المصرى والان مع تفاصيل الخبر

قال النائب إبراهيم الديب، عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إن القطاع الزراعي حقق عوائد تصديرية بقيمة 9.7 مليار دولار خلال العام الجاري، توزعت بين منتجات طازجة وأخرى مجمدة، وهو ما يؤكد أن القطاع يساهم بقوة فى توفير عوائد دولارية بجانب دوره فى تغطية الاحتياجات الاستهلاكية.

وأوضح الديب، أن القطاع الزراعى يستوعب جزءا كبيرا من العمالة ويتداخل مع عدد كبير من القطاعات الأخرى، ويوفر 100% من استهلاك المواطنين، لافتا إلى أن هناك جهود خلال الفتر الأخيرة للعمل على تعزيز الصحة النباتية وسلامة الغذاء، وذلك من خلال تطوير قدرات المعامل المرجعية التابعة لوزارة الزراعة من حيث توفير الأجهزة المطلوبة، إضافة للتوسع فى إنشاء معامل فرعية جديدة.

وأكد الديب أن حصول المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية على شهادة المواصفة القياسية الدولية لنظم إدارة المؤسسات التعليمية ISO 21001، بمثابة إنجاز كبير يأتى فى إطار تطوير الخدمات المقدمة من خلاله للشركات العاملة فى قطاع إنتاج وتصدير الحاصلات الزراعية، والتوافق مع المعايير القياسية الدولية لتحقيق أهداف ورؤية الدولة المصرية فى هذا الصدد.

وأكد النائب إبراهيم الديب، أن هناك فرصة كبيرة للتواجد في السوق الأفريقى، وبصفة خاصة المنتجات الغذائية والحاصلات الزراعية، مشددا على ضرور أن يكون هناك مزيد من الترويج والتسويق للمنتجات المصرية، ليس فقط فى السوق الأفريقى وإنما فى مختلف الأسواق الخارجية، مؤكدا أن زيادة حجم تصدير للحاصلات الزراعية يساهم بقوة فى إنعاش الاقتصاد المصرى وتوفير المزيد من فرص العمل فى واحد من أهم وأبرز القطاعات التى تستهدف تحقيق الأمن الغذائى.