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"العربى لحقوق الإنسان": مصر حريصة على دعم التمسك بوحدة وسيادة الأراضى السورية

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القاهرة - سامية سيد - كتب محمد السيد الشاذلى

الخميس، 12 ديسمبر 2024 02:46 م

أشاد عبدالجواد أحمد، رئيس المجلس العربي لحقوق الإنسان، بموقف الدولة المصرية ممثلا فى الرئيس عبد الفتاح السيسى وجهوده ودوره في الحفاظ على التمسك بوحدة وسيادة الأراضي السورية ودعم كل ما من شأنه أن يحقق إرادة السوريين فى إتمام عملية الانتقال والتحول الداخلى فى سوريا.

وأعلن عبد الجواد أحمد فى تصريحات لـ"الخليج 365"، دعمه الكامل لسيادة سوريا ووحدة وتكامل أراضيها، وضرورة احترام استقلالها وسلامة مؤسساتها الوطنية، مشيرا إلى أن سيادة واستقرار سوريا أمن قومى عربى وخط أحمر، وأن مصر تقف دائما إلى جانب الأشقاء فى جميع الدول العربية، وتحرص بشدة على الحفاظ على مقدرات الدولة والشعب السورى، وتغليب المصلحة العليا للبلاد.

كما أشاد عبد الجواد أحمد، رئيس المجلس العربى لحقوق الإنسان بموقف المجتمع المصرى والجبهة الوطنية التى تصطف خلف القيادة السياسية وتصطف وتؤازر الموقف المصرى تجاه سوريا.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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