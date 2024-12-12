شكرا لقرائتكم خبر عن علاء عابد: تراجع معدلات التضخم يعكس نجاح السياسات الاقتصادية للحكومة والان مع تفاصيل الخبر

أكد النائب علاء عابد، رئيس لجنه النقل والمواصلات بمجلس النواب ونائب رئيس حزب مستقبل وطن، أن تراجع معدلات التضخم في مصر خلال الفترة الأخيرة، يعكس نجاح السياسات الاقتصادية للحكومة في السيطرة على الأسعار وتحقيق الاستقرار الاقتصادى.

وأشار رئيس نقل النواب، في تصريح لـ ”الخليج 365”، أن هذا التراجع يأتي في وقت شهدت فيه الحاصلات والسلع المصرية إشادة واعتمادات دولية متزايدة، مما يعزز من قدرة مصر على زيادة صادراتها وتحقيق إيرادات إضافية تعود بالفائدة على الاقتصاد الوطنى.

وتابع النائب علاء عابد، أن الأرقام الإيجابية للاقتصاد المصري، سواء من حيث نمو الصادرات أو من حيث تراجع التضخم، تمثل رسالة واضحة على استقرار الاقتصاد وتقدمه نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأشاد رئيس نقل النواب، بالجهود الحكومية الرامية إلى دعم الاقتصاد المحلى وتوفير احتياجات المواطنين بأسعار مناسبة، داعيًا إلى مواصلة مبادرات الدوله الخاصة بتوفير السلع ومنها مبادرة سوق اليوم الواحد، وتوسيع نطاقها لضمان استفادة أكبر عدد ممكن من المواطنين.