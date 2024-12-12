شكرا لقرائتكم خبر عن حقوقى: "سوق اليوم الواحد" خطوة مهمة فى إطار الجهود الحكومية لدعم الأكثر احتياجا والان مع تفاصيل الخبر

أشاد أحمد فوقي، رئيس مؤسسة "مصر السلام للتنمية وحقوق الإنسان" بنجاح تجربة "سوق اليوم الواحد"، التي أطلقتها وزارة التموين والتجارة الداخلية لتوفير السلع الغذائية الأساسية بأسعار مخفضة للمواطنين.

وأكد فوقى في تصريحات لـ"الخليج 365"، أن هذه المبادرة تُعد خطوة هامة في إطار الجهود الحكومية لدعم الفئات الأكثر احتياجًا ومواجهة ارتفاع الأسعار، حيث توفر السلع مباشرة من المنتج إلى المستهلك دون حلقات وسيطة، مما ساهم في تحقيق تخفيضات تصل إلى 30% مقارنة بالأسواق التقليدية.

وأوضح فوقي أن "سوق اليوم الواحد" يمثل نموذجًا عمليًا يعكس التكامل بين أجهزة الدولة التنفيذية لتعزيز العدالة الاجتماعية وضمان توفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين بجودة عالية وأسعار مناسبة، متابعا:" كما أن نجاح هذه التجربة وقرار تمديد العمل بها ليومين إضافيين يؤكد أهميتها في تخفيف العبء عن الأسر المصرية، ويعكس التزام الدولة بالعمل على تحسين مستوى معيشة المواطنين."

وأكد فوقي أن إقرار رئيس الوزراء بتمديد العمل بالسوق ليومين يعد خطوة إيجابية نحو تعزيز التأثير الإيجابي للمبادرة، مشيرا الى أنه يُفضل أن تكون هذه التجربة جزءًا من استراتيجية وطنية شاملة للأمن الغذائي تدمج بين المبادرات الطارئة مثل أسواق اليوم الواحد والإجراءات طويلة الأمد، مثل تطوير سلاسل التوريد وتحسين البنية التحتية الزراعية.

ودعا فوقي إلى التوسع في إقامة هذه الأسواق لتشمل مختلف المحافظات والمناطق النائية، مع العمل على تطوير آليات استدامة المبادرة ودعم الإنتاج المحلي، معربا عن ثقته في أن هذه الجهود ستسهم في تحسين مستوى المعيشة وتعزيز قدرة المواطنين على تلبية احتياجاتهم اليومية بأسعار عادلة.