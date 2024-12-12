شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى: سوق اليوم الواحد ساهم فى ضبط الأسعار وتوفير احتياجات المواطنين والان مع تفاصيل الخبر

قال النائب عمرو هندى، عضو مجلس النواب، إن ملف ضبط الأسعار والرقابة على الأسواق من الملفات التى تعمل الحكومة عليها بشكل جاد خلال الفترة الأخيرة، سواء بشكل مباشر، أو غير مباشر فعلى سبيل المثال إطلاق سوق اليوم الواحد من الأفكار التى كانت قائمة ولكن إعادة إحيائها بهذا الشكل ساهم بقوة فى ضبط حلقات التداول.

وأكد النائب عمرو هندي، أن سوق اليوم الواحد من الأفكار التى يطلق عليها خارج الصندوق، والأفكار التى ساهمت بقوة فى حصول المواطنين على سلع بأسعار مخفضة، خاصة بعد تطويرها بشكل أكثر تنظيمًا ومرونة لتلبيةً احتياجات المواطنين، وهو ما ساهم فى تخفيف الأعباء على المواطنيين، وذلك من خلال انتشار هذه الأسواق فى مختلف الأماكن على مستوى الجمهورية.

وأشاد النائب عمرو هندي، بأن فكرة سوق اليوم الواحد لم تقتصر فقط على توفير السلع الغذائية، بل طرح الكثير من مستلزمات المواطنين وهو ما يساعد في توفير كل متطلبات البيت المصري وكل هذا في مكان واحد، وبأسعار مخفضة عن السوق الحر، والتركيز على المواد الغذائية وكل ما تحتاجه الأسرة، يمثل نقلة نوعية في هذا المجال على وجه التحديد وساهم بقوة فى توفير السلع بأسعار فى متناول المواطنين وفى نفس الوقت ساهم بقوة فى خفض الأسعار لتوفير البديل، متمنيا التوسع فى هذا الأمر لضمان التيسير على المواطنين بشكل أكبر.