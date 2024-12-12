شكرا لقرائتكم خبر عن النائب عصام هلال: نجاح تجربة سوق اليوم الواحد تدعو الجميع للتكاتف لمواجهة التحديات والان مع تفاصيل الخبر

أشاد النائب عصام هلال، وكيل اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ بتجربة سوق اليوم الواحد لدورها في توفير السلع بأسعار مخفضة للمواطنين كافة وهو دور قوى تقوم به الحكومة بالتوازى مع المبادرات الأهلية والمجتمع المدني والأحزاب السياسية، مضيفا :"ومن هنا ندعو كل من يستطيع المساهمة فى تقديم السلع بأسعار مناسبة بأن يشارك فى هذا النشاط ونتكاتف سويا".

وأكد "هلال" فى تصريحات لـ ”الخليج 365” أننا نواجه تحديات غير مسبوقة نواجهها حاليا وعلينا التكاتف لنمر بهذه المرحلة الصعبة التى بها الاقتصاد العالمى وبالتالى الاقتصاد المصرى نظرا للظروف التى تمر بها المنطقة لذلك علينا أن نتشارك ونساهم جميعا فى مثل هذه المبادرات.

وكان قد وجه الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء باستمرار أسواق اليوم الواحد ليومين فى الأسبوع بدلا من يوم واحد لتلبية احتياجات المواطنين بعد نجاح التجربة فى توفير السلع بأسعار مخفضة للمواطنين.



