شكرا لقرائتكم خبر عن جهود مكثفة للتحالف الوطنى لتوزيع بطاطين وكراتين غذائية للأولى بالرعاية والان مع تفاصيل الخبر

يبذل التحالف الوطني للعمل الأهلى التنموى قصارى جهوده لتقديم الدعم اللازم للأسر الأكثر احتياجا فى كافة المحافظات والقرى فى جميع النواحي الحياتية واعتاد مشاركتهم المواسم والمناسبات لتقديم الدعم المطلوب وفقا لإحصائية دقيقة لضمان وصول الدعم لمستحقيه.

ومع بداية فصل الشتاء كثف التحالف الوطني جهوده لتقديم الدعم اللازم للأسر الأكثر احتياجا لمساعدتهم فى مواجهة البرد حيث أطلق مبادرة "صناع الدفا" وانتشرت خدماتها فى عدة محافظات لعل آخرها كان بحضور الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، لتوزيع بطاطين الشتاء وكراتين المواد الغذائية على الأسر الأولى بالرعاية بمحافظة البحيرة.

كما بدأت الاستعدادات لمبادرة "صناع الدفا" في محافظة الغربية، وذلك بجهود كبيرة من قبل متطوعي مؤسسة "صناع الخير".

وفي هذا السياق، أكدت المؤسسة على أهمية دور المتطوعين فى إنجاح هذه المبادرة، والتي تجسد قيم التضامن الاجتماعي والعمل الجماعي لخدمة المجتمع.

وتأتي هذا المبادرة في إطار الجهود المستمرة لتوفير الدعم للمواطنين الأولى بالرعاية، حيث سيتم التنسيق مع السادة المحافظين ومديريات التضامن الاجتماعي والجمعيات القاعدية لضمان وصول المساعدات إلى المستحقين في جميع أنحاء الجمهورية.

تسعى المبادرة إلى تقديم الدعم اللازم في موسم الشتاء، خاصة للفئات التي تعاني من ظروف اقتصادية صعبة، وذلك من خلال تقديم مساعدات تساعد على تخفيف الأعباء المعيشية لهم.

ويستمر أعضاء التحالف الوطنى فى نشر متطوعيه لتقديم الدعم للأسر الأكثر احتياجا فى باقى المحافظات والقرى.