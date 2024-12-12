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الجمعية العامة للأمم المتحدة تعتمد قرارًا لدعم الأونروا

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اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، الليلة الماضية، خلال دورتها الاستثنائية الطارئة العاشرة، قرارًا يدعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، محذرة من أي محاولات لتفكيك أو تقليص لعملياتها. وأيد القرار -الذي قدم مشروعه الأردن ومجموعة من الدول الأعضاء- 159 دولة وعارضته تسع دول فيما صوتت بالامتناع عن التصويت 11 دولة .

وأكدت الجمعية على دعمها الكامل لولاية وكالة "الأونروا" في جميع ميادين عملياتها، وهي الأردن ولبنان وسوريا والأراضي الفلسطينية المحتلة، محذرة من أي محاولات لتفكيك أو تقليص عمليات الوكالة وولايتها مدركة أن أي وقف أو تعليق لعملها ستكون له عواقب إنسـانية وخيمة على ملايين اللاجئين الفلسطينيين الذين يعتمدون على خدمات الوكالة، كما ستكون له آثار على المنطقة.

وأكدت الجمعية ضرورة تقديم التعويضات، وفقًا للقانون الدولي، عن جميع ما لحق بالوكالة في الأراضي الفلسطينية المحتلة من خسائر وأضرار ودمار، داعية الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إلى إجراء التقييمات اللازمة لتحقيق هذه الغاية، مطالبة الدول الأعضاء بتمويل ودعم عمليات "الأونروا".


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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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