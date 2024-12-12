الجمعية العامة للأمم المتحدة تعتمد قرارًا لدعم الأونروا

وأكدت الجمعية على دعمها الكامل لولاية وكالة "الأونروا" في جميع ميادين عملياتها، وهي الأردن ولبنان وسوريا والأراضي الفلسطينية المحتلة، محذرة من أي محاولات لتفكيك أو تقليص عمليات الوكالة وولايتها مدركة أن أي وقف أو تعليق لعملها ستكون له عواقب إنسـانية وخيمة على ملايين اللاجئين الفلسطينيين الذين يعتمدون على خدمات الوكالة، كما ستكون له آثار على المنطقة.
وأكدت الجمعية ضرورة تقديم التعويضات، وفقًا للقانون الدولي، عن جميع ما لحق بالوكالة في الأراضي الفلسطينية المحتلة من خسائر وأضرار ودمار، داعية الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إلى إجراء التقييمات اللازمة لتحقيق هذه الغاية، مطالبة الدول الأعضاء بتمويل ودعم عمليات "الأونروا".
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