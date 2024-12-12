قوى الأمن: توقيف اثنين من أفراد عصابة سرقة سيّارات ضمن محافظة جبل لبنان

اشار المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي شعبة العلاقات العامّة في بيان، الى انه "في إطار المتابعة التي تقوم بها قوى الأمن الدّاخلي للحدّ من ظاهرة سرقة السّيّارات في مختلف المناطق اللّبنانية، وبعد أن حصلت في الآونة الأخيرة عمليّات سرقة سيّارات عدة ضمن محافظة جبل لبنان، كثّفت شعبة المعلومات إجراءاتها التّقنيّة والاستعلاميّة لكشف الفاعلين، وبنتيجة المتابعة توصّلت الى تحديد هويّتي اثنين من أفراد عصابة سرقة سيّارات، وهما: م.ب. (مواليد عام 2005، سوري) و.ب. (مواليد عام 2002، سوري) وقد تبيّن أنّهما يستخدمان سيّارة نوع "هيونداي i10" لون فضّي من دون لوحات في تنفيذ عمليات السرقة".

وذكر البيان بانه "بناءً عليه، أعطيت الأوامر للعمل على تحديد مكان وجودهما وتوقيفهما. وبتاريخ 4-12-2024، وبعد عمليّة رصد ومراقبة دقيقة، أوقفتهما القوّة الخاصّة في شعبة المعلومات بعمليّة متزامنة في منطقتي الدّورة ونهر إبراهيم وضُبطت سيارة "الهيونداي" المستخدمة في عمليّات السرقة، بالإضافةً الى ضبط سيّارة "كيا سبورتاج" تستخدم أيضّا في عمليّات السّرقة من قبلهما. وبتفتيش السّيّارتين، عُثر على أدوات تُستعمل في سرقة سيّارات، جهاز صبّ مفاتيح مع متمّماته، بالإضافةً الى مسدّس حربي تبيّن أنه مسروق من داخل سيّارة تمت سرقتها سابقًا، وبتفتيش مكان إقامتهما تم ضبط كميّة من المخدّرات".

ولفتت الى انه بالتّحقيق معهما، اعترفا أنّهما من بين أفراد عصابة نفذّت عشرات عمليّات سرقة السيّارات من أنواع "شيروكي وكيا وهيونداي" ضمن محافظة جبل لبنان في مناطق: الجيّة والسّعديات وأنطلياس والزّلقا والضّاحية ونهر إبراهيم والدّورة. كما اعترفا بسرقة سيّارة أحد المواطنين الذي استشهد في الحرب، وانتشر على مواقع التّواصل الاجتماعي خبر سرقة سيّارته يوم تشييعه، وأنّهما كانا يقومان بنقل السّيّارات إلى محافظة الشّمال حيث يتم استلام السّيّارات المسروقة ونقلها إلى الحدود اللّبنانية - السّورية. وقد أجري المقتضى القانوني في حقّهما، وأودعا والمضبوطات المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء، والعمل مستمر لتوقيف باقي أفراد العصابة".