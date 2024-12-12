ميشال موسى: المطلوب التنسيق بين المؤسسات لمطابقة اللوائح النهائية بأسماء المعتقلين مع تلك الموجودة في سوريا

اشار رئيس لجنة حقوق الإنسان النيابية النائب ميشال موسى بعد جلسة للجنة حضرها ممثلون عن الادارات المعنية والصليب الأحمر، الى انه "اجتمعت لجنة حقوق الانسان النيابية في حضور النواب والهيئة الوطنية للمخطوفين والمخفيين قسرا، التي تشكلت بعد إصدار قانون مجلس النواب 105سنة2018 ولجنة اهالي المخطوفين والصليب الأحمر الدولي وممثل عن الجيش وممثل عن وزير العدل، وبحثنا في موضوع المخطوفين والمخفيين قسرا في سوريا بعد التبدل الذي حصل هناك".

أضاف: "كما يعرف الجميع هناك لبنانيون في سوريا درسوا واقع الحال من كل المؤسسات وقد استمعنا إلى ما لديهم من معطيات. الأمر المهم هو آلية العمل والتواصل من أجل المتابعة بأدق التفاصيل، إذ إن الأمور حصلت بشكل سريع وغير منظم وفوضوي. المطلوب اليوم العمل على تطمين الناس الذين لديهم أحباء. لذلك الأخبار ليست كثيرة وستتم متابعة الموضوع والحكومة لديها لجنة طوارئ وزارية والهيئة الوطنية لحقوق الانسان والصليب الأحمر الدولي هي الجهات المعنية بمعالجة الموضوع".

واعتبر بان "المطلوب التنسيق بين المؤسسات لمطابقة اللوائح النهائية مع تلك الموجودة في سوريا والتواصل مع الجانب السوري والصليب الأحمر لديه الخبرة في هذا المجال. نتمنى ان يكون هناك سرعة في التعاطي مع هذا الموضوع وننبه إلى الاستغلال والاستفادة في هذه الظروف مع الأهالي، بأخبار غير صحيحة والكسب المادي. نتمنى السرعة لكن بطريقة علمية وتمنى على الاجهزة الامنية التعاطي مع موضوع الحدود وفقًا للقانون، ونأمل ان ينتهي الموضوع بشكل جيد وبسرعة وبالطريقة السلمية".