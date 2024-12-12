شكرا لقرائتكم خبر عن هزة أرضية بقوة 4.9 درجة تضرب سواحل "فيجي" جنوب المحيط الهادئ والان نبدء بالتفاصيل

زلازل المحيط الهادئ

زلازل جزر فيجي

كوارث طبيعية

الدمام - شريف احمد - ضربت هزة أرضية بقوة 4.9 درجة على مقياس ريختر اليوم الخميس، جنوب سواحل جزر فيجي الواقعة جنوب المحيط الهادئ.وأفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، في بيان، بأن مركز الهزة كان على عمق 514.3 كيلومترًا.هذا ولم ترد حتى الآن تقارير عن وقوع أضرار بشرية أو مادية جراء الهزة.وجزر فيجي تقع في منطقة تسمى بـ "حزام النار" بالمحيط الهادئ.وقبل أيام قليلة، ضرب زلزال بلغت قوته 4.6 درجة على مقياس ريختر، سواحل جزر فيجي الواقعة جنوب المحيط الهادئ.ووقع مركز الزلزال على عمق 508.3 كيلومترات، ولم تقع حينها أضرار بشرية أو مادية جراء الزلزال.كذلك الشهر الماضي، ضرب زلزال بقوة 4.8 درجة على مقياس ريختر، ذات الجزر.فيما أفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، بأن مركز الزلزال كان على عمق 614.8 كيلومترًا.وتتعرض تلك الجزر من وقت لآخر للعديد من الهزات والزلازل الارتدادية التي قد تكون قوية في بعض الأحيان.