شكرا لقرائتكم خبر عن اتفاقية مصرية روسية حول إنشاء محطة الطاقة النووية بالضبعة أمام "طاقة النواب" والان مع تفاصيل الخبر

تعقد لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب برئاسة النائب طلعت السويدي، 9 اجتماعات علي مدار الأسبوع القادم لمناقشة عدد من القضايا المهمة في مقدمتها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 515 لسنة 2024 بشأن الموافقة على بروتوكول للاتفاقية المبرمة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة روسيا الاتحادية بشأن تقديم قرض تصدير حكومي من حكومة روسيا الاتحادية إلى حكومة جمهورية مصر العربية لإنشاء محطة طاقة نووية في جمهورية مصر العربية في 19 نوفمبر 2015، وذلك بالاشتراك مع مكاتب لجان الخطة والموازنة والشئون الاقتصادية والعلاقات الخارجية.

وخصصت اللجنة اجتماعاتها الإثنين المقبل، لاستكمال موضوع السيارات الكهربائية من خلال دراسة خطة الدولة للتوعية بأهمية استخدام السيارات الكهربائية مع وضع مواصفات مصرية لمحطات الشحن تتوافق مع السيارات التي سمحت الدولة بدخولها وترخيصها.

اللجنة البرلمانية تناقش 5 طلبات إحاطة الثلاثاء

بشأن توصيل الغاز الطبيعي إلى عدد من المناطق علي مستوي الجمهورية، ومنها المقدم من النائب صفوت النجار، بشأن سرعة توصيل الغاز الطبيعي للمناطق المحرومة التي لم يتم التوصيل إليها وخاصةً منطقة الألف مسكن بحي عين شمس - محافظة القاهرة، والنائب أحمد على إبراهيم، بشأن عدم توصيل الغاز الطبيعي لمنطقة المرج - محافظة القاهرة بنظام تقسيط رسوم تكلفة التوصيل على أن يكون الدفع نقدى بالكامل ، مما لا يتناسب مع خطة الدولة والإستراتيجية التي تقوم بها الحكومة لتوصيل الغاز الطبيعي بكافة الأحياء بمصر.

يأتي ذلك إلى جانب الطلبات المقدمة من النائب محمد عبد الرحمن راضي والنائب أبانوب عزت عزيز، و النائب أحمد السيد عبد العال، بشأن عدم قيام رئيس جهاز منطقة مثلث ماسبيرو بسداد مستحقات الشركة المصرية لتوزيع الغاز الطبيعي للمدن تاون جاس) مما أدى إلى عدم تركيب وتشغيل خدمة الغاز الطبيعي بعمارات مثلث ماسبيرو بحى بولاق أبو العلا – محافظة القاهرة، والنائب هاني مصطفى خضر، بشأن عدم توصيل الغاز الطبيعى لمنطقة الروحاني التابعة لقرية السكرية ومنطقة مدرسة أحمد عرابى بقرية شنوان مركز شبين الكوم - محافظة المنوفية، واخيرا من النائب محمد حمدى موسى، بشأن توصيل الغاز الطبيعى الى بعض القرى المحرومة (شمنديل أشليم - كفر أشليم - شبرا قبالة بمركز قويسنا - محافظة المنوفية.