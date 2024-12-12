شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات بتصدر قطاعات الاتصالات والسياحة وقناة السويس معدلات النمو العام الجارى والان مع تفاصيل الخبر

تستهدف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجاري 2024/2025 زيادة الإنتاج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية ليصل إلى نحو 25.24 تريليون جنيه بنهاية عام الخطة 2025/24، مقابل نحو 20.43 تريليون جنيه متوقع خلال عام 2024/23.

وبالنسبة للأسعار الثابتة، فيقدر الإنتاج المحلي بنحو 12.72 تريليون جنيه خلال عام الخطة مقارنة بنحو 12.24 تريليون جنيه متوقع خلال عام 2024/23، بمعدل نمو حقيقي 3.9%.

ووفقا للتوزيع القطاعي للإنتاج المستهدف في عام 2025/24 ، تشير خطة التنمية إلي أن القطاعات المتوقع أن تحقق معدلات نمو مرتفعة تربو على المتوسط العام (3.9%) تتمثل في قطاعات الاتصالات (14.6%) وقناة السويس (9.4%). والسياحة (9.2%)، والخدمات الاجتماعية (5.7%)، بالإضافة إلى قطاعات التشييد والبناء والكهرباء والزراعة والنقل بمعدلات تتراوح بين 4.2% و 4.8%.

جدير بالذكر أن الناتج المحلي الإجمالي هو القيمة الإجمالية لجميع السلع والخدمات النهائية التي تقوم بإنتاجها أي دولة باعتباره أداة شاملة لقياس إنتاج هذه الدولة.