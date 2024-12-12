شكرا لقرائتكم خبر عن تقرير أمريكي: روسيا قد تضرب أوكرانيا بصاروخ باليستي قريبًا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال مسؤول أمريكي يوم الأربعاء، إن تقييمًا استخباراتيًا أمريكيًا خلص إلى أن روسيا قد تستخدم صاروخها الباليستي متوسط المدى الجديد المدمر ضد أوكرانيا مجددًا في الأيام المقبلة. ويع المسؤولون الأمريكيون استخدام الصاروخ التجريبي أوريشنيك محاولة للترهيب أكثر من كونه عاملًا لتغيير قواعد اللعبة في ساحة المعركة بأوكرانيا.

مساعدات أمنية جديدة لأوكرانيا

يأتي هذا التهديد في الوقت الذي يعمل فيه الجانبان على اكتساب ميزة ميدانية في الحرب الدائرة منذ ما يقرب من 3 سنوات، التي تعهد الرئيس المنتخب دونالد ترامب بإنهائها.

وبعد أيام قليلة فقط من وعد الولايات المتحدة بتقديم مساعدات أمنية جديدة لأوكرانيا بقيمة تقترب من مليار دولار..

واقترح حلفاء غربيون آخرون بدء مفاوضات لإنهاء الحرب هذا الشتاء.





عدد قليل من الصواريخ

قال المسؤول الأمريكي إن روسيا لا تملك سوى عدد قليل من هذه الصواريخ، وإنها تحمل رأسًا حربيًا أصغر من الصواريخ الأخرى التي تطلقها روسيا بانتظام على أوكرانيا.

وأطلقت روسيا هذا الصاروخ لأول مرة في هجوم صاروخي في 21 نوفمبر الماضي على مدينة دنيبرو الأوكرانية.

وأظهر مقطع فيديو التقطته كاميرات مراقبة للهجوم كرات نارية ضخمة اخترقت الظلام وارتطمت بالأرض بسرعة مذهلة.

بوتين يحذر الغرب

بعد ساعات من هذا الهجوم على منشأة عسكرية، أقدم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على خطوة نادرة بالظهور على شاشة التلفزيون الوطني للتفاخر بالصاروخ الجديد الأسرع من الصوت.





وحذر الغرب من أن استخدامه التالي قد يكون ضد حلفاء أوكرانيا في حلف شمال الأطلسي الذين سمحوا لكييف باستخدام صواريخهم الأبعد مدى لقصف العمق الروسي.

انتشال سيدتين من تحت الأنقاض

قالت السلطات الأوكرانية يوم الأربعاء إن فرق الإنقاذ انتشلت سيدتين من تحت الأنقاض.

جاء ذلك بعد عدة ساعات من سقوط صاروخ روسي على عيادة طبية في جنوب أوكرانيا، ما أسفر عن مقتل 9 أشخاص وإصابة 22 آخرين.

وقالت خدمات الطوارئ الأوكرانية إن السيدتين اتصلتا بخدمات الإنقاذ لإبلاغها أنهما محاصرتان بين الأنقاض منذ 7 ساعات بعد الهجوم الذي وقع في وقت متأخر من يوم الثلاثاء في زابوريجيا.

وذلك مع استمرار الضربات الروسية القاتلة على مناطق مدنية خلال الحرب المستمرة منذ نحو 3 أعوام.