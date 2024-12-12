شكرا لقرائتكم خبر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة تطالب بوقف فوري لإطلاق النار في غزة والان نبدء بالتفاصيل

إنهاء الحرب

الدمام - شريف احمد - تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية ساحقة، الأربعاء، قراراين يطالبان بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة ودعم وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، التي تسعى إسرائيل لحظرها.وجاءت نتائج التصويت في الجمعية العامة المكونة من 193 دولة على النحو التالي: 158 صوتا بالتأييد مقابل 9 أصوات بالرفض، و13 امتناعا للمطالبة بوقف فوري لإطلاق النار، و159 صوتا مؤيدا و9 بالرفض، و11 امتناعا لدعم وكالة الأونروا.وجاء التصويت بعد يومين من خطابات حثت بشدة على إنهاء الحرب المستمرة منذ 14 شهرا بين الاحتلال الإسرائيلي والمقاومة الفلسطينية.وتعتبر قرارات الجمعية العامة غير ملزمة قانونيا، لكنها تعكس رأي المجتمع الدولي، كما أنه لا يوجد حق النقض (الفيتو) بها، وكانت دولة الاحتلال وحليفتها الوثيقة، الولايات المتحدة، ضمن أقلية صغيرة تحدثت وصوتت ضد القراراين.