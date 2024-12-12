اخبار العالم

"التعاون الإسلامي" تدين انفجارًا في كابل تسبب في مقتل وزير اللاجئين

0 نشر
واس - جدة 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن "التعاون الإسلامي" تدين انفجارًا في كابل تسبب في مقتل وزير اللاجئين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بشدة، الانفجار الدموي الذي وقع الأربعاء في العاصمة الأفغانية كابل، ما أسفر عن مقتل القائم بأعمال وزير اللاجئين والعائدين والعديد من الضحايا الآخرين.
وأعربت الأمانة العامة عن استيائها الشديد إزاء هذا الهجوم الغاشم، داعية إلى ضرورة تقديم مرتكبيه إلى العدالة، مشيرة إلى أن البيئة الأمنية في أفغانستان شهدت تحسنًا ملحوظًا خلال العامين المنصرمين، إلا أن مثل هذه الهجمات العبثية لا تزال تهدد أمن وسلامة المجتمع الأفغاني.

انفجار في كابل

وأوضحت أن هذه الهجمات باتت الحاجة ملحة إلى تكثيف الجهود الرامية إلى استئصال الجماعات الإرهابية التي تبدو عازمة على تقويض الأمن والسلام في أفغانستان.
وقدمت الأمانة العامة صادق تعازيها لأسر الضحايا، متمنية الشفاء العاجل للمصابين.
الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا