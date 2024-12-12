شكرا لقرائتكم خبر عن "التعاون الإسلامي" تدين انفجارًا في كابل تسبب في مقتل وزير اللاجئين والان نبدء بالتفاصيل

انفجار في كابل

الدمام - شريف احمد - دانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بشدة، الانفجار الدموي الذي وقع الأربعاء في العاصمة الأفغانية كابل، ما أسفر عن مقتل القائم بأعمال وزير اللاجئين والعائدين والعديد من الضحايا الآخرين.وأعربت الأمانة العامة عن استيائها الشديد إزاء هذا الهجوم الغاشم، داعية إلى ضرورة تقديم مرتكبيه إلى العدالة، مشيرة إلى أن البيئة الأمنية في أفغانستان شهدت تحسنًا ملحوظًا خلال العامين المنصرمين، إلا أن مثل هذه الهجمات العبثية لا تزال تهدد أمن وسلامة المجتمع الأفغاني.وأوضحت أن هذه الهجمات باتت الحاجة ملحة إلى تكثيف الجهود الرامية إلى استئصال الجماعات الإرهابية التي تبدو عازمة على تقويض الأمن والسلام في أفغانستان.وقدمت الأمانة العامة صادق تعازيها لأسر الضحايا، متمنية الشفاء العاجل للمصابين.