منتدى الإعلاميين الفلسطينيين: ارتفاع عدد الشهداء الصحافيين جرّاء الحرب الإسرائيلية في غزة إلى 193

ارتفعت حصيلة الشهداء الصحافيين الفلسطينيين في غزة إلى 193، منذ بدء الحرب في 7 تشرين الأول 2023.

وذكر منتدى الإعلاميين الفلسطينيين في بيان: "ارتفع عدد الشهداء الصحافيين إلى 193، بعد استشهاد الصحافية إيمان الشنطي، المذيعة بإذاعة صوت الأقصى، خلال قصف إسرائيلي استهدف منزل أسرتها بمدينة غزة".

وأضاف البيان: "على درب الحرية المعبد بالدماء والتضحيات، وفي سبيل نصرة الشعب الفلسطيني المظلوم ونقل معاناته للعالم، قضت الصحفية إيمان حاتم الشنطي إثر قصف إسرائيلي غادر".

واستنكر المنتدى "الصمت الدولي والعجز عن حماية الصحفيين الفلسطينيين وضمان تمكينهم من أداء واجبهم المهني، وفقا للقوانين الدولية والمواثيق الإنسانية".

بدوره، أدان المكتب الإعلامي الحكومي بقطاع غزة "استهداف وقتل واغتيال الاحتلال الإسرائيلي للصحفيين الفلسطينيين"، محملا إياه كامل المسؤولية عن ارتكاب "هذه الجريمة النكراء".

ودعا المكتب الإعلامي "المجتمع الدولي والمنظمات الدولية وذات العلاقة بالعمل الصحفي في العالم إلى ردع الاحتلال وملاحقته في المحاكم الدولية على جرائمه المتواصلة، والضغط عليه لوقف جريمة الإبادة الجماعية، ووقف جريمة قتل واغتيال الصحفيين الفلسطينيين".