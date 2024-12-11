شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا تتوعد بالرد على قصف أوكرانيا مطارًا عسكريًا بصواريخ أميركية والان نبدء بالتفاصيل

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الدمام - شريف احمد - اتهمت روسيا أوكرانيا باستخدام صواريخ بعيدة المدى أميركية الصنع لقصف مطار عسكري الأربعاء، متوعدة كييف بأنها ستردّ على ذلك من خلال "تدابير مناسبة".وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان: "تم استخدام ستة صواريخ أتاكمس بالستية أميركية الصنع، وأسقط الطاقم القتالي لنظام بانتسير للدفاع الجوي صاروخين، بينما تمّ حرف مسار الأخرى باستخدام تجهيزات الحرب الالكترونية".وقالت الوزارة إن الصواريخ وُجهت لضرب مطار عسكري في تاغانروغ، وهي مدينة ساحلية في منطقة روستوف الجنوبية على شواطئ بحر آزوف.وأكدت إنه لم يصب أي عسكري بأذى لكن الشظايا المتساقطة "ألحقت أضرارا طفيفة" بالمركبات العسكرية والمباني القريبة، وتوعدت بأن "هذا الهجوم بأسلحة غربية بعيدة المدى لن يمر دون رد وسيتم اتخاذ التدابير المناسبة".وكانت موسكو ردت بغضب بعد أن منحت واشنطن أوكرانيا الإذن باستخدام صواريخ أتاكمس بعيدة المدى الشهر الماضي.وفي 21 نوفمبر، أطلقت روسيا صاروخ "أوريشنيك" التجريبي الفرط صوتي ضد أوكرانيا لأول مرة، في ما وصفه الرئيس فلاديمير بوتن بأنه رد على استخدام كييف أسلحة غربية بعيدة المدى ضد بلاده.