شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس حزب الوعى: مصر نجحت فى تحقيق تقدم كبير بملف حقوق الإنسان والان مع تفاصيل الخبر

أكد الدكتور باسل عادل، رئيس حزب الوعى، أن مصر نجحت فى تحقيق تقدم كبير بملفات حقوق الإنسان بمصر، وزيارة الرئيس للسويد والنرويج يدعم الملف بقوة، وذلك باعتبارها من أقوى الدول التى تهتم بحقوق الإنسان فى الاتحاد الأوروبي.

وأشار فى تصريح لـ"الخليج 365" أن مصر على صدد تقديم تقرير المراجعة الدوريى الشاملة لملف حقوق الإنسان، ما يجعل اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسى مع وزير الخارجية، خطوة على الطريق لمزيد من التسهيلات والتيسيرات فى ملف المنظومة الحقوقية، منوها بأن هناك مقدمات كثيرة تبرز رغبة القيادة السياسية فى تحسين حقوق الإنسان وتعزيز دعائمها مثل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والإفراجات المتتالية فيما يخص سجناء الرأى، فضلا عن توصيات تشريعية عدة نفذت وفى سبيلها للتنفيذ مثل الوصاية وغيرها.



وقال إن الملف برمته تحسن كثيرا عما سبق وهو ما سيدعم موقف مصر فى المراجعة الدورية الشاملة UPR أمام المجلس الدولى لحقوق الإنسان.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى، وجه خلال اجتماعه، مع الدكتور بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، باستمرار جهود نشر الوعى بحقوق الإنسان فى كافة مؤسسات الدولة، فضلًا عن الاستمرار فى رفع مستوى الوعى العام بالحقوق والواجبات، مشددًا على أهمية الاستمرار فى تطوير البنية التشريعية والمؤسسية الداعمة لنجاح هذا التوجه.