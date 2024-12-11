شكرا لقرائتكم خبر عن "المؤتمر" يقرر إقامة الأكاديمية السياسية لتأهيل الشباب سياسيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد المكتب التنفيذى لحزب المؤتمر الأمس، بحضور الربان عمر المختار صميدة، وبرئاسة ا. د مجدى مرشد نائب رئيس الحزب ورئيس المكتب التنفيذى، وبحضور نواب رئيس الحزب والأمين العام، وأمين التنظيم، واتحاد الشباب، وأمانة المرأة، وقد تم مناقشة موقف الحزب سياسيا وتنظيميا وتم الموافقة على القرارات التالية:

أولا إقامة ورشة عمل السبت القادم عن ( المحور الخارجى دائرة الدول العربية ) تحت إشراف، أحمد خالد نائب رئيس الحزب للمراسم.

ثانيا: إقامة حفل تدشين الهيئة العليا للحزب يوم السبت 28 ديسمبر، ويشرف عليه اللواء أحمد زغلول نائب رئيس الحزب ورئيس الهيئة العليا.

ثالثا : تم تكوين لجنة استشارية لملف الاقتصاد الأزرق تحت رعاية الربان عمر المختار صميدة، وإشراف القبطان محمود جبر نائب رئيس الحزب للنقل البحرى للاهتمام بالملف وتجهيزه.

ووفقا لتقرير النائب اللواء طارق رسلان، نائب رئيس الحزب والأمين العام، فقد أشاد بافتتاح أمانة الحزب في الجيزة الأسبوع الماضى وأيضا افتتاح مقر الواحات هذا الأسبوع وقرب افتتاح مقرات رئيسيه بمحافظات الإسكندرية والأقصر.

⁠كما عرض إسلام تمراز، رئيس اتحاد الشباب، إقامة الأكاديمية السياسية لشباب حزب المؤتمر لتأهيل الشباب سياسيا، وعرض الاستعداد للقيام بقوافل توعية لفئات من المجتمع.

كما استعرضت دكتورة ميرفت عبدالرحمن أمين أمانة المرأة المركزية والوفد المرافق لها، نشاط أمانة المرأة بفعالية بالسويس وأخرى بالقاهرة تم إنجازها، وإعداد خطة لتدريب السيدات على الأعمال الصغيرة وعلى الحرف المهنية والقيام بحملات توعية فى كل المحافظات ونقل النشاط المركزى إلى كل المحافظات.

كما استعرض محمد رمضان نائب رئيس الحزب، موقف الحزب السياسي الآن وخطة عمل الحزب مستقبليا.

كما أشار لضرورة عقد اجتماعات مع الأمانات بالمحافظات مع قيادات المركزية ووضع جدولا لهذه اللقاءات يتم التنويه عنه مسبقا.