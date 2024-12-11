شكرا لقرائتكم خبر عن "الأعلى للإعلام": لم نرصد أى تجاوزات فى الإعلام الرياضى خلال الأيام الماضية والان مع تفاصيل الخبر

عقدت لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضى المشكلة بقرار رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام رقم (27) لسنة 2024 اجتماعها الثانى، اليوم الأربعاء الموافق 11/12/2024، برئاسة المستشار عبد السلام النجار – عضو المجلس ونائب رئيس مجلس الدولة.

واستعرضت اللجنة لائحة الضوابط والمعايير ولائحة الجزاءات والتدابير المعتمدة فى 16 مارس 2019 حينما كان الكاتب الصحفى الراحل مكرم محمد أحمد رئيسًا للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ، وسيتم إعادة نشرها للعلم والإخطار لكافة الإعلاميين حيث أنها سارية بالفعل .

وأكدت اللجنة، أن هذه اللائحة تحقق الكثير من الأهداف المرجوة للوصول إلى حالة منضبطة للإعلام الرياضى المصرى، مع استمرار اللجنة فى دراسة مشروع لائحة متخصصة للعمل الإعلامى الرياضى بما يتوافق مع الضوابط العالمية، وسيتم الانتهاء منها فى أسرع وقت لرفعها إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، واتخاذ الإجراءات القانونية بشأن اعتمادها.

واتخذت اللجنة العديد من التوصيات بشأن تنظيم البث الإعلامى الرياضى للبرامج والاستوديوهات التحليلية وتوقيتاتها وبعض الفقرات التى تظهر فيها وتثير الجدل السلبى، وتم رفع تلك التوصيات إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لدراستها والتصديق عليها بعد إجازتها فى اجتماعه غداً.

وتلقت اللجنة تقارير لجان الرصد التابعة للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام عن الأسبوع الماضى والتى أظهرت عدم وجود أى تجاوزات، وهو ما يؤكد أن هناك اتجاهات إيجابية من جانب الإعلاميين الرياضيين للتعاون فى الظهور بما يليق بالإعلام المصرى وتحقيق الارتقاء المنشود بالعمل، وتأمل اللجنة استمرار هذا الالتزام والتعاون.