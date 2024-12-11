شكرا لقرائتكم خبر عن السفير محمد العرابى: جولة الرئيس السيسي الأوروبية خطوة لجذب الاستثمارات لمصر والان مع تفاصيل الخبر

أشاد السفير محمد العرابي، وزير الخارجية الاسبق، والرئيس الشرفي لحزب المؤتمر، بجولة الرئيس عبد الفتاح السيسي الأوروبية الأخيرة، مؤكدًا أنها تمثل خطوة هامة لتعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي.

وأوضح العرابي، في بيان له، أن هذه الجولة تعكس حرص مصر على توطيد الشراكات الدولية في ظل التحديات الاقتصادية العالمية، وتسعى إلى استقطاب المزيد من الاستثمارات لدعم الاقتصاد المصري.

وأشار السفير محمد العرابي، إلى أن الجولة، التي شملت لقاءات مهمة مع قادة الدول الأوروبية، تعزز من مكانة مصر كمحور اقتصادي واستثماري رئيسي في المنطقة.

ولفت وزير الخارجية الأسبق، إلى أن أوروبا تُعد من الشركاء الاقتصاديين الأساسيين لمصر، حيث تسهم مثل هذه الزيارات في تعزيز التعاون في مجالات حيوية مثل الصناعة، التكنولوجيا، الطاقة المتجددة، والنقل.

وأكد السفير محمد العرابي، أن مصر تستفيد من هذه الشراكات لدعم جهود التنمية المستدامة وتحقيق أهداف رؤية مصر 2030.

وأضاف وزير الخارجية الاسبق، أن الجولة الأوروبية للرئيس السيسي تهدف إلى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، خصوصًا في قطاعات البنية التحتية، النقل، والاقتصاد الأخضر،كما تأتي هذه الزيارة لتعزيز التبادل التجاري بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي، مما يدعم الصادرات المصرية ويفتح أسواقًا جديدة للمنتجات الوطنية.

وتابع السفير محمد العرابي، أن هذه الشراكات الاقتصادية تسهم في توفير فرص عمل جديدة ودفع عجلة النمو الاقتصادي في مصر.

واختتم وزير الخارجية الأسبق، بيانه أن جولة الرئيس السيسي الأوروبية تحمل أهمية استراتيجية كبيرة للاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن هذه الزيارات تعزز من قدرة مصر على مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة وفتح آفاق جديدة للتعاون مع شركائها الدوليين.

وأضاف السفير محمد العرابي، أن مواصلة تعزيز العلاقات مع دول الاتحاد الأوروبي سيسهم في تعزيز النمو الاقتصادي والاستثمار بما يحقق مصالح الوطن والمواطنين.